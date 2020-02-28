Хотел пострелять: Подробности двойного убийства в «ЛНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) частный дом, в котором находились мужчина, и женщина расстреляли из огнестрельного оружия. Подробности двойного убийства сегодня, 28 февраля, обнародовали в видеосюжете «МВД ЛНР».

«Неизвестное лицо произвело обстрел из автоматического оружия калибром 5,45 мм. Лицо вело огонь с улицы в сторону окна дома, в результате чего женщина 1976 года рождения, хозяйка домовладения, получила ранение в грудную клетку и сквозное ранение плеча, а мужчина 1975 года рождения, также проживающий по данному адресу, пулевое ранение в голову»,– заявила представитель местной «полиции».

По подозрению в совершении двойного убийства были задержаны двое мужчин.

«Цыгане вскрыли мне дом месяца три тому назад. Убивать никого не хотел. Хотел просто напугать – пострелять из автомата. Раскаиваюсь сильно, сожалею», – рассказал один из задержанных.

«У друга был конфликт, не пойму – они там по-своему. Друг взял автомат, хотел "пугануть". Не было никакого умысла. Никто никого не хотел убивать», – заявил второй задержанный.

Фото: скриншот видео YouTube

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube