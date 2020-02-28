Житель Киева пытался торговать боеприпасами в Мариуполе

Житель Киева задержан при попытке продать боеприпасы в Мариуполе. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Житель столицы пытался наладить механизм нелегального сбыта средств поражения. Опасный товар он хранил в специально обустроенном тайнике по месту жительства. Клиентов фигурант подыскивал среди своих знакомых, в частности на территории Донецкой области», – говорится в сообщении.

«Правоохранители задокументировали в Мариуполе факт продажи злоумышленником гранатометного выстрела ВОГ-17, 400 г тротила, а также 3-х гранат РГД-5 и Ф-1. За свой товар он хотел получить 10 тыс. грн. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводятся следственные действия, а также проверяется информация о нелегальном поступлении изъятых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.