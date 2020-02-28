Военно-гражданские администрации на Донбассе останутся до восстановления границ, – Шмыгаль

Военно-гражданские администрации, вероятно, будут работать и после проведения выборов в объединенных территориальных громадах (ОТГ) и внесения изменений в Конституцию. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль сегодня, 28 февраля, в Северодонецке, передает «Hromadske».

«У нас нет сомнения, что на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей в октябре должны состояться выборы в ОТГ. Но вопрос, который висит в воздухе, – сотрудничество и полномочия военно-гражданских администраций – до момента прекращения вооруженной агрессии, восстановления наших границ и восстановления мира – и ОТГ, которые будут избраны в октябре», – сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что начало обсуждения изменений в Конституцию с Донецкой и Луганской областями – это «символический шаг», поскольку «мнение дончан и луганчан является критически важным и для Верховной Рады, и для Кабинета министров».

Кроме того, при обсуждении изменений в Конституцию, вице-премьер отметил, что всем хочется «не ощущать государство».

«Знать, что оно есть, что оно сильное, что оно защищает нас, но с точки зрения всех административных услуг, которые должно предоставлять государство или общество, хочется, чтобы государство было незаметным... В этом и будет комфорт, полученный от административно-территориальной реформы и от изменений в Основной закон», – резюмировал Денис Шмыгаль.