Россию заставят заплатить за агрессию: Депутаты призвали создать единую базу

Украина понесла колоссальные потери от аннексии Крыма и части Донбасса. В Украине хотят создать Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ для того, чтобы подсчитать все убытки Украины и собрать весь массив доказательств российской агрессии, пишет « Сегодня.ua ».

Процесс сбора доказательств преступлений режима Путина против Украины, равно как и нанесенного стране, бизнесу и гражданам ущерба, идет практически с первого дня агрессии. Но проблема в том, что все эти доказательства «распорошены» по многочисленным министерствам, ведомствам и другим украинским госструктурам. Общей картины на сегодня не имеет никто. «Сейчас министерства и ведомства сами ведут подсчеты убытка и ущерба. Какие методологии они используют – неизвестно. Часто даже в одном ведомстве используют различные подходы. Часто используется моделирование, причем также по различной методике», – объяснила в комментарии изданию нардеп от фракции «Голос» Леся Василенко.

В свою очередь, народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук отметила, что информация, имеющаяся у министерств и ведомств, сегодня практически не используется.

«Несколько недель назад в Кабмине было совещание, на котором Минюст сообщил: у нас на сегодня "аж" два иска к России. Мы что, не можем судиться? Не можем выставить свои претензии? Например, по Крыму – там абсолютно выигрышные дела. Абсолютно. Все дела, которые реально были поданы – Ощадбанком, физлицами – все были выиграны. То есть, Украина просто здесь недоработала. И мы это исправим. Есть огромный массив доказательств гуманитарных преступлений, преступлений против граждан, доказательств по шельфу, энергетике, т.н. "национализации" оккупационными "властями". Весь этот массив мы должны собрать в единую базу, проанализировать и с его помощью требовать наказания преступников, а также требовать компенсаций от России. Кроме того, консолидированная претензия станет дополнительным аргументом для санкционного давления на Россию со стороны международного сообщества. И кто-то должен делать это консолидированно, отвечать за всю работу. Чтобы мы имели возможность спросить, если работа не проводится», – рассказала Верещук.