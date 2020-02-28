На Луганщине будут судить ОПГ наркоторговцев

Полицией Луганщины направлен в суд обвинительный акт относительно организованной преступной группы наркосбытчиков. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Сообщается, что в ноябре прошлого года правоохранители задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая занималась на территории Северодонецка сбытом особо опасного психотропного вещества «PVP».

«Следователями завершено досудебное следствие. Организатору и членам ОПГ объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – ред.) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Обвинительный акт и материалы уголовного производства направлены в Северодонецкий городской суд», – сообщили в пресс-службе.

Согласно санкции статьи, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.