Получил назначение в Дружковке: В Авдеевке меняют начальника полиции

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) идет смена начальника местного отделения полиции. Ранее его возглавлял Андрей Епур, но с 25 февраля он приступил к своим новым обязанностям в должности начальника территориального управления Службы судебной охраны в Донецкой области (ведомство расположено в Дружковке). Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Епур возглавлял Авдеевское отделение полиции 3 года – с февраля 2017 года. Территория обслуживания отделения охватывает не только Авдеевку и близлежащие поселки, но и населенные пункты Ясиноватского района.

Как рассказал Епур «Донецким новостям», назначение на должность начальника регионального управления Службы судебной охраны он получил по результатам проведенного конкурса. Необходимо было пройти три этапа:

сдача нормативов физической подготовки;

теоретические знания;

собеседование с членами комиссии.

До конкурса начальник Авдеевского ОП имел звание подполковника полиции. Должность же руководителя регионального теруправления Службы судебной охраны предполагает звание не ниже полковника. Поэтому по результату конкурса, во время вступления в новую должность Андрей Епур получил повышение. «Я по месту прежней своей работы достиг выслуги лет для того, чтобы получить это звание, и в порядке аттестации мне было присвоено звание полковника. Это произошло в момент принятия присяги, в момент моего нового назначения, в порядке переаттестации. Это большая честь для меня. Значит, мои труды в полиции не прошли даром», – рассказал Епур.

Он продемонстрировал свои новые погоны и «корочку»:

«Судебная охрана – это правоохранительный орган судебной власти. Основная задача заключается в охране объектов судебной системы, а также в обеспечении безопасности судей и других участников судебного процесса», – пояснил относительно нового направления работы правоохранитель.

Регионального теруправление Службы судебной охраны расположено в Дружковке – в этом городе Андрей Епур провел детство и юность.

Андрей Епур

Он отметил, что ценит полученный в Авдеевке опыт и гордится авдеевцами. «Горжусь мужеством местных жителей и своих коллег. Хочется выразить благодарность личному составу Авдеевского отделения полиции, которые в такое непростое, а иногда и в очень опасное время с честью и достоинством исполняли свои обязанности, стояли на защите интересов граждан и охраняли их спокойствие», – сказал Епур.

Экс-начальник подчеркнул, что работа авдеевских полицейских находится на высоком уровне даже в условиях нехватки сотрудников. «Большой некомплект – по штату должно работать 72 человека, а работают всего 46», – сообщил он.

Отдельную благодарность он выразил своему бывшему руководству в ГУ Нацполиции Донецкой области, а также руководителям прифронтового города и местных предприятий за поддержку и сотрудничество. «Хочу еще поблагодарить сотрудников ГСЧС и военнослужащих, которые защищают Украину – все они неоднократно приходили на помощь сотрудникам полиции. Я горжусь, что работал в Авдеевке и Ясиноватском районе, плечом к плечу с такими героическими людьми», – заключил Епур.

На данный момент исполняющим обязанность начальника Авдеевского отделения полиции назначен Александр Войнов.