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Усиленные меры на Донбассе: Как проверяют на коронавирус на КПВВ (Фото)

28.02.20 18:24
Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины
Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

На линии разграничения на Донбассе на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) продолжают действовать усиленные меры контроля для избежания проникновения коронавируса на подконтрольную Украине территорию. Об этом сегодня, 28 февраля, напоминает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«Пограничниками усилены меры контроля на КПВВ. Мероприятия усиления направленные на недопущение распространения на контролируемую территорию коронавируса. Поэтому обязательно температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

«Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины. По результатам температурного скрининга граждане, которые плохо себя чувствуют, будут направляться в учреждения здравоохранения», – информируют в ведомстве.

Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины
Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

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