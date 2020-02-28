10 погибших пешеходов: В Донецкой области полицейские призвали граждан обозначить себя на дороге

В Донецкой области с начала года под колеса автомобилей попали 68 пешеходов, из них 10 погибли. Об это сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что по статистике количество аварий растет в темное время суток, а основными причинами является переход дороги в неустановленном месте, внезапный выход человека на проезжую участок дороги и недостаточная видимость пешеходов.

Во время превентивных мер полицейские напомнили гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения и призвали обозначить свою одежду светоотражающими элементами.

Полицейская информационная кампания охватила максимальную аудиторию и прошла в каждом населенном пункте региона. Правоохранители обратились к водителям, пешеходам, велосипедистам, а особое внимание уделили школьникам.

Ведь только за последние сутки на дорогах области погибли два ребенка 3 и 7 лет. Именно поэтому крайне важно обеспечить светоотражающими лентами на одежде именно несовершеннолетних, возвращающихся из школы домой в условиях недостаточной видимости. Фликеры помогут детям стать более заметными на неосвещенных участках дорог и избежать тяжелых последствий.

Так, в Бахмуте полицейские раздали местным жителям листовки с профилактической информацией и провели наглядный эксперимент, цель которого – доказать необходимость обозначения себя на дороге. С помощью статистов организаторы исследования попытались выяснить, какую роль играют светоотражающие элементы одежды пешеходов в темное время суток на частично освещенных участках дороги.

Установлено, что водитель автомобиля обнаруживает пешехода, имеющего специальные наклейки, которые отражают свет в темноте, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходом без них. При движении с ближним светом фар расстояние увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при движении с дальним светом – расстояние увеличивается до 400 метров. При применении светоотражающего элемента риск наезда на пешехода снижается в 6-8 раз!