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Для транспортировки больных коронавирусом дежурит вертолет Ми-8, – Аваков (Фото)

28.02.20 19:46
Фото: МВД Украины
Фото: МВД Украины

Лиц с подозрением на заражение коронавирусом будут доставлять в медучреждения специальным вертолетом Ми-8, который уже заступил на круглосуточное дежурство в ГСЧС. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает МВД Украины.

С вечера 27 февраля вертолет уже находится на дежурстве. Ранее экипаж этого вертолета работал в Конго во время эпидемии Эболы.

«Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции», – заявил Аваков.

За один раз вертолет может транспортировать по 4–6 больных.

Также министр рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Фото: МВД Украины

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