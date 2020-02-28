Госканал для ОРДЛО может начать вещать без лицензии

Для начала вещания государственного телеканала для временно неподконтрольных украинской власти территорий, который создается на базе канала UA|TV, не нужна новая лицензия. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, пишет «Укринформ» .

Таким образом он прокомментировал заявление члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского о том, что новый телеканал для неподконтрольных территорий не сможет начать вещание 1 марта, потому что не успеет получить нужны лицензии.

По словам Максимчука, для запуска нового телеканала UA|TV не нужно получать новую лицензию на вещание. «Действующая лицензия на вещание, на основании которой были выданы разрешения на временное речи, переоформят. Соответствующие документы Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания получит в ближайшее время. Действующий закон "О телевидении и радиовещании" дает такую ​​возможность», – отметил Максимчук.

«Понимая неотложность этого государственной важности дела, Национальный совет готов принять свое решение настолько быстро, насколько это возможно. Промедление и искусственные препятствия – недопустимы. У нас достаточно времени, чтобы подготовить все документы и решения, тем более, что работа над этим уже идет», – сказала первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

Напомним, вещание новосозданного телеканала для временно неподконтрольных украинской власти территорий планируют запустить 1 или 2 марта 2020 года.