Участие переселенцев в местных выборах может породить избирательный туризм, –эксперт

Вопрос обеспечения права участия в местных выборах внутренне-перемещенных может породить избирательный туризм. Такое мнение высказал экс-заместитель председателя ЦИК (2017-2018) Андрей Магера, передает ГолосUA.

По его словам, вопрос обеспечения права участия в местных выборах внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) довольно сложный и не имеет простых решений.

«Но, как заведено в Украине, пытаясь решить одну проблему, мы порождаем две новых. И когда мы хотим обеспечить избирательные права внутренне-перемещенных лиц, нужно думать о том, чтобы избежать злоупотреблений. В частности, избирательного туризма», – сказал Магера.

По его словам, формально ВПЛ не имеет отношения к территориальной общине, в которой он проживает.

«Если таких людей, особенно трудовых мигрантов, будут привлекать потенциальные кандидаты на должности сельских голов в ОТГ, территориально расположенных возле крупных городов, риски появления избирательного туризма существуют. Это не означает, что о внутренне-перемещенных лицах следует забыть. Никоим образом! Но нужно в этом аспекте думать очень осторожно», – подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что в Избирательном кодексе закреплена норма, согласно которой избирательный адрес меняется за 5 дней до начала избирательного процесса.