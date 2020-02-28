На Луганщине задержали подозреваемого в убийстве

На Луганщине задержан мужчина, который подозревается в совершении убийства в Рубежном. Об этом сегодня, 28 февраля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня ночью в Рубежанский отдел полиции поступило сообщение о том, что в домовладении по ул. Славянская с ножевыми ранениями обнаружен труп 37-летнего мужчины», – написала она.

По ее словам, личность подозреваемого была установлена к утру. «Подозреваемым оказался 46-летний местный житель. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – сообщила Погукай.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». «Следователями проводятся неотложные следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры по установлению всех обстоятельств и мотивов убийства, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей», – проинформировала пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области.