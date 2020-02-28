Стало известно, как долго будут действовать военно-гражданские администрации

«У нас нет сомнений, что на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей в октябре должны пройти выборы в объединенные территориальные громады. Но вопрос, который висит в воздухе – сотрудничество и полномочия военно-гражданских администраций до момента прекращения вооруженной агрессии, восстановления наших границ и восстановления мира, и ОТГ, которые будут избраны в октябре», – сообщил Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что начало обсуждения изменений в Конституцию с Донецкой и Луганской областями – это «символический шаг», поскольку «мнение дончан и луганчан является критически важным и для Верховной Рады, и для Кабинета министров».

Глава Луганской ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что пока идет война, вероятно, останутся на линии разграничения и на уровне областей.

Кроме того, при обсуждении изменений в Конституцию, вице-премьер, министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль отметил, что всем хочется «не испытывать государство». «Знать, что оно есть, что оно сильно, что оно защищает нас, но с точки зрения всех административных услуг, которые должно предоставлять государство или общество, хочется, чтобы государство было незаметным... В этом и будет комфорт, полученный от административно-территориальной реформы и от изменений в основной закон», – сказал он.