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Питерский круг Путина: Кулуарные нюансы в политике Кремля по Донбассу

28.02.20 18:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Для Кремля важно добиться результатов по Донбассу на выгодных ему условиях, поэтому президент России Владимир Путин поручил заниматься этим вопросом заместителю главы его администрации Дмитрию Козаку, а не своему экс-помощнику Владиславу Суркову. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Я когда-то обсуждал с российскими коллегами Козака и Суркова: кто из них больше влияет [на переговоры по Донбассу]. Это было прошлым летом, до успешных историй по обмену. Сейчас поднялся статус у Ермака, и он – глава Офиса президента, Козак – замглавы [Администрации президента РФ]. По статусам они близки, и это впервые создает возможность прямых контактов между администрациями [президентов Украины и РФ], почти официальных», – акцентировал Фесенко.

«Прошло 20 лет с ухода из жизни Собчака – это событие для людей, связанных с Путиным. Кто рядом с ним? Дмитрий Козак. Нет Медведева, а Козак – ближайший, кто рядом с Путиным», – акцентирует политолог.

«Еще одна конспирологическая деталь, над которой некоторые российские коллеги иронизируют и говорят, что это плохой знак. По кабинетам ходит какая-то символическая и даже мифическая история: Козак сейчас в своей новой должности находится в кабинете Леонида Ильича Брежнева», – продолжил он.

Эксперт отметил и различия кремлевских кураторов «Л-ДНР»: «Сурков – политтехнолог, идеолог разных концепций, включая концепцию "русской весны", "Новороссии". Сурков был гроссмейстером внутренней политики в России, много задавал разных игр. Но в российской иерархии – питерские ближе. Вот весь класс нынешних олигархов, самых влиятельных людей возле Путина, все оттуда, все близкие друзья. И вот Козак входит в этот питерский круг друзей Путина, я уже не говорю о его корнях, связанных со спецслужбами, что тоже очень важно».

«Другое дело – достичь результата будет крайне сложно. Он разный для Москвы и для Киева, поэтому достичь здесь некоей золотой середины будет крайне сложно. Есть еще и нюансы. Минские соглашения можно реализовать по-разному. Результат для Москвы – вернуть Украину под контроль России. А конкретика по Суркову и Козаку – это разные вещи. По Козаку, в отличие от Суркова: можно отдать ОРДЛО*, но на российских условиях. Сурков был категорически против этого. Путин всегда все решает сам, но сейчас есть новые обстоятельства, о которых забывать не надо... Речь идет о "большой сделке" между Россией и Западом», – рассказал Фесенко.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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