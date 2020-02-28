Питерский круг Путина: Кулуарные нюансы в политике Кремля по Донбассу

Для Кремля важно добиться результатов по Донбассу на выгодных ему условиях, поэтому президент России Владимир Путин поручил заниматься этим вопросом заместителю главы его администрации Дмитрию Козаку, а не своему экс-помощнику Владиславу Суркову. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Я когда-то обсуждал с российскими коллегами Козака и Суркова: кто из них больше влияет [на переговоры по Донбассу]. Это было прошлым летом, до успешных историй по обмену. Сейчас поднялся статус у Ермака, и он – глава Офиса президента, Козак – замглавы [Администрации президента РФ]. По статусам они близки, и это впервые создает возможность прямых контактов между администрациями [президентов Украины и РФ], почти официальных», – акцентировал Фесенко.

«Прошло 20 лет с ухода из жизни Собчака – это событие для людей, связанных с Путиным. Кто рядом с ним? Дмитрий Козак. Нет Медведева, а Козак – ближайший, кто рядом с Путиным», – акцентирует политолог.

«Еще одна конспирологическая деталь, над которой некоторые российские коллеги иронизируют и говорят, что это плохой знак. По кабинетам ходит какая-то символическая и даже мифическая история: Козак сейчас в своей новой должности находится в кабинете Леонида Ильича Брежнева», – продолжил он.

Эксперт отметил и различия кремлевских кураторов «Л-ДНР»: «Сурков – политтехнолог, идеолог разных концепций, включая концепцию "русской весны", "Новороссии". Сурков был гроссмейстером внутренней политики в России, много задавал разных игр. Но в российской иерархии – питерские ближе. Вот весь класс нынешних олигархов, самых влиятельных людей возле Путина, все оттуда, все близкие друзья. И вот Козак входит в этот питерский круг друзей Путина, я уже не говорю о его корнях, связанных со спецслужбами, что тоже очень важно».

«Другое дело – достичь результата будет крайне сложно. Он разный для Москвы и для Киева, поэтому достичь здесь некоей золотой середины будет крайне сложно. Есть еще и нюансы. Минские соглашения можно реализовать по-разному. Результат для Москвы – вернуть Украину под контроль России. А конкретика по Суркову и Козаку – это разные вещи. По Козаку, в отличие от Суркова: можно отдать ОРДЛО*, но на российских условиях. Сурков был категорически против этого. Путин всегда все решает сам, но сейчас есть новые обстоятельства, о которых забывать не надо... Речь идет о "большой сделке" между Россией и Западом», – рассказал Фесенко.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV