Чиновник администрации прифронтовой Марьинки попался на взятке

На Донетчине чиновник военно-гражданской администрации прифронтовой Марьинки сегодня, 28 февраля, задержан на «горячем» при получении взятки в сумме 13 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, должностное лицо ВГА задержали сотрудники СБУ и Нацполиции. «По версии следствия, инженер-землеустроитель указанной администрации, вероятно, требовал и получил от субъекта предпринимательской деятельности неправомерную выгоду – 23 тыс грн. За указанные средства чиновник пообещал оформить и выдать документы для передачи в аренду земельного участка без присутствия предпринимателя», – говорится в сообщении.

«В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, после которых будут решаться вопросы о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности», – добавили в прокуратуре.