В Донецкой области подготовили для больных коронавирусом 4 больницы

Донецкая область полностью готова к любому развитию ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко,

Он отметил, что сейчас в регионе не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

«В Донецкой области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Область полностью готова к любому развитию ситуации – больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, врачи обучены необходимому алгоритму действий. Если будет большое количество больных, у нас есть специально оборудованные места, где они будут находиться во время карантина», – отметил Кириленко.

Он также обратился к жителям области, которых попросил не паниковать и не распространять слухи, потому что ложная информация вредит больше, чем любой вирус.

По словам и. о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Владимира Колесника, как карантинное заведение больных будет принимать Мирноградская инфекционная больница, а людей, пораженных коронавирусом на севере области сможет принять Константиновская инфекционная больница, на юге – Мариупольская городская больница № 4 и больница скорой помощи.