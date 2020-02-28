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В «ДНР» произошел взрыв в «частной шахте»: Двое погибших

28.02.20 18:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 28 февраля, в шахте рядом с временно неподконтрольным украинскому правительству Шахтерском (Донецкая обл.) произошел взрыв метана, в результате чего под завалами оказались двое шахтеров, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Инцидент произошел на частной шахте, расположенной на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда. На данный момент один погибший горняк извлечен, на месте работают спасатели, которые ищут второго шахтера», – говорится в сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла около 12:00. По предварительным данным, случился взрыв газа метана.

В свою очередь источник в «МЧС ДНР» подтвердил гибель второго горняка.

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