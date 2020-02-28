Учиться в вузах станет дороже, – замминистра

На трети специальностей для студентов-контрактников возрастет стоимость обучения. Об этом во время встречи с педагогами УжНУ сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный, сообщает Uzhgorod.net.ua

Чиновник объяснил это тем, что стоимость обучения бюджетников, которую платит государство, в два, а иногда и в три раза выше суммы, которую платят студенты контрактной формы обучения, поэтому МОН намерен постепенно уравнивать стоимость обучения. «Уже этим летом поступающие будут платить на трети специальностей повышенные цены на контракт. Это не будет касаться нынешних студентов, которые уже учатся, а только будущих абитуриентов. Решение внедряем очень постепенно: начинаем с 60% стоимости и лишь на трети специальностей. Цену нельзя поднимать больше, чем три официальных заработные платы в области. Есть государственное субсидирование контрактников, льготные кредиты», – сообщил Егор Стадный.

По словам чиновника, коснется это прежде всего самых популярных специальностей: экономики, менеджмента, психологии, международных отношений и тому подобное.

В МОН таким образом планируют увеличить финансовые поступления в высшие учебные заведения. «Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет», – отметил он.

«Проблема в том, что родители лучше купят евробляху за 4 000 $, чем оплатят бакалавриат ребенку примерно за те же деньги. Но вклад в образование ребенка принесет большие дивиденды, чем вклад в автомобиль», – констатирует заместитель министра.

Также он отметил, что если у людей в приоритете плохонький университет за границей, чем качественный в Украине, то это путь в никуда.