В Мирнограде взорвали автомобиль

В Мирнограде (Донецкая обл.) результате взрыва неизвестного предмета был поврежден автомобиль ВАЗ 21063, принадлежащий местной жительнице. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера в 22.20 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошел взрыв. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила и изъяла предмет, похожий на спусковой рычаг от запала гранаты Ф-1», – говорится в сообщении.

Происшествие обошлось без пострадавших.

Владелица автомобиля сообщила правоохранителям, что приобрела транспортное средство несколько дней назад и в его повреждении никого не подозревает.

Сейчас продолжаются следственные действия.

По данному факту следственными начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины. Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.