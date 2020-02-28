Забил женщину пассатижами: Убийца главы Госказначейства Луганщины пытался оспорить приговор

На Луганщине убийца начальника Управления Государственной казначейской службы пытался оспорить приговор суда. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В июне 2017 года к потерпевшей пришел ее подчиненный, на почве личных неприязненных отношений между ними началась ссора, во время которой мужчина нанес своей руководительнице 8 ударов по голове металлическими раскладными пассатижами. Осознавая, что в результате его действий может наступить смерть женщины, убийца скрылся с места происшествия. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», – напомнили в прокуратуре.

По данным ведомства, во время судебного разбирательства обвиняемый полностью отрицал свою вину, приговору суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу.

«Луганским апелляционным судом оставлено без изменений приговор суда первой инстанции лица, обвиняемого в убийстве начальника Управления Государственной казначейской службы в Троицком районе Луганской области. Сватовским районным судом Луганской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и приговорен к максимальному наказанию – 15 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.