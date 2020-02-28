Винтовка, патроны, электрошокер и оптический прицел: На КПВВ прибывают вооруженные люди

Попытки пересечь линию разграничения через КПВВ с разными видами вооружения не прекращаются. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает Донецкий погранотряд.

Так, через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию не удалось провезти пневматическую винтовку. 47-летний мужчина двигался с ней на выезд из контролируемой территории, спрятав в салоне своего автомобиля под задним пассажирским сиденьем. К ней шел также и прицел с патронами.

Другой же, 29-летний, мужчина в бардачке автомобиля через КПВВ «Гнутово» провозил средство для самозащиты раздражающего действия и электрошокер.

Мужчины и груз переданы представителям Национальной полиции.

«Донецкий погранотряд напоминает – пересечение линии разграничения в районе проведения Операции объединенных сил с любым оружием и даже его имитацией – запрещено», – говорится в сообщении.