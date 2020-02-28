В Краматорске полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что в Краматорский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что на него напал неизвестный.

Как рассказал пострадавший, около 18:45 он шел по улице Нади Курченко. Неожиданно к нему подошел незнакомец и ударил в лицо так, что человек не удержал равновесие и упал, получив телесные повреждения. Злоумышленник, воспользовавшись этим, сорвал с потерпевшего сумку и убежал.

Сотрудники отдела криминальной полиции Краматорска во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался краматорчанин, который в начале февраля освободился из мест лишения свободы, где отбыл уже не первое наказание за совершение аналогичных преступлений.

Кроме того, в отношении разбойника уже продолжалось досудебное расследование по факту грабежа. Злоумышленник открыто завладел мобильным телефоном на местном рынке.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством местной прокуратуры.