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В Украине разблокируют основные спутниковые каналы

28.02.20 23:12
Фото: Офис президента
Фото: Офис президента

Основные украинские телеканалы в ближайшее время разблокируют спутниковый сигнал. Об этом сообщает Офис президента по итогам встречи Владимира Зеленского с руководителями медиагрупп.

Зеленский подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

Сообщается, что с представителями медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов.

«Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания должны разработать социальные пакеты с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом, украинцы получат доступную возможность просматривать закодированные телеканалы.

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