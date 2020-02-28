На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области «МГБ ЛНР» задержало фотокорреспондента Виталия Ромаса, работающего на кремлевский медиахолдинг «Россию сегодня». Об этом сообщило входящее в холдинг агентство «РИА Новости».

Против него возбудили дело о «возбуждении ненависти». «15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича... применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 ч. 2 п. "в" УК ЛНР"», – говорится в ответе «МГБ ЛНР» на запрос агентства.

До войны Ромас снимал для телеканала «Интер» .