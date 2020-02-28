Ветер в Мариуполе: Дерево упало на автомобиль (Фото)

Сегодня, 28 февраля, в Мариуполе из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. Об этом сообщается в группе DTP.mariupol.

«По ул. Апатова из-за сильного порыва ветра обрушилось дерево на припаркованный автомобиль Митсубиси», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, сегодня по улице Семашко, 15 порывы ветра повалили дерево на многоэтажный дом. В результате был повреждены балкон одной из квартир. Также выбитыми оказались окна в квартире на первом этаже.

Напомним, до конца суток сегодня, 28 февраля, в акватории Азовского моря и порта Мариуполь (Донецкая обл.) ожидается ухудшение погодных условий.