В Донецкой области вырос объем промпроизводства

Объем промышленной продукции в Донецкой области* в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года увеличился на 2,2%, а по сравнению с январем 2019 года – уменьшился на 10,1%. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в январе 2020 года не все предприятия имели достаточно заказов для стабильной работы в течение месяца. Сказалось также снижение спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса вследствие аномально теплой погоды и импорта электроэнергии. Вместе с тем заметно улучшилась работа металлургических предприятий.

Так, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий:

выпуск продукции увеличился в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года на 14,8%;

по сравнению с январем 2019 года – на 7,5%.

Положительная динамика обеспечена на всех переделах металлургического цикла, то есть увеличилась выплавка чугуна и стали, а также вырос выпуск проката.

Также в топливно-энергетическом комплексе в январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем объемы продукции выросли, а по сравнению с январем 2019 года – снизились.

В частности:

в добывающей промышленности и разработке карьеров прирост по сравнению с декабрем 2019 года составил 7,3%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 12,7%'

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 13,7%.

По сравнению с январем 2019 года зафиксирован спад в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 15,9%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 21,3%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 28,7%.

Cогласно данным статистики, добыча рядового угля в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года уменьшилась на 8,7%, по сравнению с январем 2019 года – на 13,9% и составила 962,6 тыс.т.

Январский объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 805,0 тыс.т, что на 3,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 19,4% меньше, чем в январе 2019 года.

Производство электроэнергии в январе 2020 года составило 1,0 млрд.кВт·час, что на 9,9% больше, чем в предыдущем месяце, однако на 35,2% меньше по сравнению с январем 2019 года.

Вместе с тем снизились в январе 2020 года как по сравнению с предыдущим месяцем, так и против января 2019 года:

объемы продукции в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – соответственно на 14,2% и 16,4%;

производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 17,4% и 4,1%, машиностроении – на 24,5% по сравнению с декабрем 2019 года и на 0,7% по сравнению с январем 2019 года;

текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – соответственно на 29,5% и 20,0%.

В производстве химических веществ и химической продукции январский выпуск продукции был на 11,1% больше, чем в декабре 2019 года, и на 4,4% меньше, чем в январе 2019 года.

*Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.