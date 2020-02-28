В «ДНР» сообщили о ранении мирного жителя возле КПВВ «Новотроицкое»

В нейтральной зоне КПВВ «Новотроицкое-Еленовка» ранен мирный житель. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщают интернет-ресурсы «ДНР».

По их информации, в центральную клиническую больницу обратился гражданин 1960 г. р. с огнестрельным ранением левой голени. По словам пострадавшего, около 16:00, во время прохождения нейтральной зоны, возвращаясь из подконтрольной украинской власти территории через КПВВ «Новотроицкое-Еленовка», он получил ранение.

В настоящий момент ему оказана необходимая медицинская помощь.