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В «ДНР» сообщили о ранении мирного жителя возле КПВВ «Новотроицкое»

28.02.20 19:30

В нейтральной зоне КПВВ «Новотроицкое-Еленовка» ранен мирный житель. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщают интернет-ресурсы «ДНР».

По их информации, в центральную клиническую больницу обратился гражданин 1960 г. р. с огнестрельным ранением левой голени. По словам пострадавшего, около 16:00, во время прохождения нейтральной зоны, возвращаясь из подконтрольной украинской власти территории через КПВВ «Новотроицкое-Еленовка», он получил ранение.

В настоящий момент ему оказана необходимая медицинская помощь.

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