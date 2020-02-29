В Минсоцполитики анонсировали создание реестра добросовестных работодателей

Министерство социальной политики выступает за создание реестра добросовестных работодателей. Об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает пресс-служба ведомства.

«На сайте Минсоцполитики есть перечень компаний, которые получили лицензию по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, однако нами инициировано создание реестра добросовестных работодателей», – отметил замминистра.

По словам Сергея Нежинского, для поиска информации о компании необходимо ввести название компании и тогда можно увидеть, есть ли она в черном списке, или по ней зафиксировано какие-то правонарушения, или она фигурировала в скандалах, жалобах–- то есть по ней дается вся информация именно учитывая нарушение норм трудового законодательства.

«И когда человек это видит, он уже подумает дважды, обращаться в эту компанию или нет», – подчеркнул замминистра.

Нежинский заметил, что размещение информации на официальном веб-сайте будет способствовать увеличению доверия граждан, будет определенным превентивным средством в борьбе с торговлей людьми.