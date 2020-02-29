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В Минсоцполитики анонсировали создание реестра добросовестных работодателей

29.02.20 12:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство социальной политики выступает за создание реестра добросовестных работодателей. Об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает пресс-служба ведомства.

«На сайте Минсоцполитики есть перечень компаний, которые получили лицензию по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, однако нами инициировано создание реестра добросовестных работодателей», – отметил замминистра.

По словам Сергея Нежинского, для поиска информации о компании необходимо ввести название компании и тогда можно увидеть, есть ли она в черном списке, или по ней зафиксировано какие-то правонарушения, или она фигурировала в скандалах, жалобах–- то есть по ней дается вся информация именно учитывая нарушение норм трудового законодательства.

«И когда человек это видит, он уже подумает дважды, обращаться в эту компанию или нет», – подчеркнул замминистра.

Нежинский заметил, что размещение информации на официальном веб-сайте будет способствовать увеличению доверия граждан, будет определенным превентивным средством в борьбе с торговлей людьми.

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