Правительство выплатит шахтерам 654 млн грн

Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В сообщении отмечается, что в Минэкоэнерго вопрос выплаты задолженности по зарплатам шахтерам – номер один в повестке дня и она должна быть погашена в ближайшие месяцы.

В нем также напоминается, что в 2020 году по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» предусмотрено 1 млрд 962 млн 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней.

Напомним, что задолженность по зарплате шахтерам должны выплатить до конца апреля, на всех государственных угольных предприятиях проведут аудит. Такие задания правительству дал президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли.