Утепление камышом, купольные здания и овощеводство: В Старобельске генерировали бизнес-идеи

В Старобельске (Луганская обл.) при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» состоялся бизнес-тренинг для людей с инвалидностью. Участие в нем приняли 24 представителя Луганской областной организации инвалидов, участники АТО из Старобельска и близлежащих сел района. Большинство из них не имеет опыта в предпринимательстве, но хочет начать собственное дело, сообщает пресс-служба Проекта.

"Мои родители имеют землю в Станично-Луганском районе, на ней можно что-то выращивать. Сейчас я работаю в государственной структуре, но хочу стать предпринимательницей и заниматься овощеводством. На тренинге хочу больше узнать о бизнесе, преодолеть в определенной степени свои страхи», – сказала Наталья Чибрисова.

Во время мероприятия участники генерировали бизнес-идеи. Предлагали заниматься овощеводством, пчеловодством, утеплять дома, начать производство кровли из тростника, строить купольные дома, предоставлять услуги по ремонту обуви, делать мебель.

«В прошлом году я основал ферму, выращиваю баранов. Также сейчас хочу развивать пчеловодство. На тренинге хочу больше узнать о бизнес-процессах, просчитать свою идею, научиться бизнес-мышлению. Здесь уже встретил коллегу, договорился о кооперации», – сказал предприниматель из села Половинкино Роман Ивахненко.

Также участники узнали о построении бизнес-модели, как наладить процессы, просчитали доходность своей идеи, реалистичность ее внедрения.

«Важно, чтобы люди, посещая обучение, не ставили себе ложную цель – открыть бизнес для бизнеса. Главное научить, что бизнес – это инструмент для поддержки домохозяйств, реализации себя, достижения жизненной миссии. И этот инструмент надо оттачивать, создавая действительно настоящий уникальный продукт, который может реализовать потребности потребителя», – поделился бизнес-тренер Виталий Захарчук.