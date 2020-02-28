Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание

Президент Украины Владимир Зеленский требует провести внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба парламента.

«В соответствии с Распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины IX созыва и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что внеочередное пленарное заседание парламента созывается на 16:00 в среду, 4 марта. Аппарату Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку и проведение заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.