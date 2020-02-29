Глава МИД Швеции посетит Донбасс

Глава МИД Швеции Анн Линде 2-3 марта совершит визит в Украину, во время которого посетит район проведения ООС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, 2 марта в МИД Украины с Анн Линде проведет переговоры министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«В повестке дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств будут находиться вопросы украинско-шведского двустороннего сотрудничества, практической помощи Швеции в реализации Украиной системных реформ и поддержки Стокгольмом ключевых вопросов повестки дня европейской интеграции Украины», – сообщили в ведомстве.

Отдельно запланировано также обсуждение путей усиления двустороннего взаимодействия по противодействию российской агрессии против Украины в рамках многосторонних форматов, в частности во время предстоящего председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

3 марта глава МИД Швеции совершит поездку в район проведения ООС.