На Донетчине выросло производство мяса и яиц, но упали надои молока

Объем сельскохозяйственного производства в Донецкой области* в январе 2020 года по сравнению с январем предыдущего года увеличился на 7,9%, в том числе предприятия получили продукции больше, чем в январе 2019 года, на 11,8%, хозяйства населения – меньше на 3,2%. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

«Производство мяса (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в январе 2020 года увеличилось по сравнению с январем предыдущего года на 2,1% и составило 9,7 тыс. т. При этом предприятия получили продукции выращивания сельскохозяйственных животных (в живом весе) на 10,2% больше, чем в январе 2019 года», – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что надои молока, составив в январе 2020 года 10,5 тыс. т, уменьшились по сравнению с январем 2019 года на 12,5%.

Вместе с тем, яиц в январе 2020 года получено 86,4 млн.шт, что больше, чем в январе предыдущего года, на 26,3%.

Кроме того, поголовье крупного рогатого скота, составив на 1 февраля 2020 года 55,3 тыс. голов, сократилось по сравнению с аналогичной датой 2019 года на 8,4%, в том числе:

количество коров уменьшилось на 9,8% и составило 28,5 тыс. голов;

Количество свиней уменьшилось на 0,2% и на начало февраля 2020 года составило 458,2 тыс. голов;

Поголовье птицы на 1 февраля 2020 года составило 6,1 млн. голов, что на 25,5% больше, чем на 1 февраля 2019 года.

Что касается цен, то средние цены реализации предприятиями живых сельскохозяйственных животных повысились в январе 2020 года по сравнению с январем предыдущего года на 1,7%.

В частности:

молока – на 10,5%;

плодовых и ягодных культур – вдвое.

Однако дешевле, чем в январе 2019 года, продавались:

овощные культуры – на 35,4%,

яйца – на 22,5%,

зерновые и зернобобовые культуры – на 18,7% (в том числе пшеница – на 14,2%),

семена подсолнечника – на 7,8%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.