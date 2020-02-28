В погребах плавают лягушки: На Луганщине стихия затопила село (Видео)

Поселок Боровское (Попаснянский р-н, Луганская обл.) уходит под воду – здесь возвращаются два ранее исчезнувших озера. Вода потоками заливает частные дома.

Дворы затоплены на полметра, вода подмывает фундаменты домов и заливает огороды.

«Надевали заброды, чтобы белье снять, потому что ночью все затопило. Ужас. Вот такая сила воды», – комментирует случившееся местная жительница.

«Везде вода, это уже как океан. В воде всё – двор, огород, погреб. Из дома выходишь – и сразу в воду», – говорит мужчина.

В погребе утонули все запасы – теперь там плавают лягушки. «Вчера вот уровень воды в погребе был сантиметров 40. По 20 см за сутки вода поднимается», – демонстрирует другой житель.

Еще сутки назад в воде стояли 8 домов, а сейчас уже 12. Жилища стали проседать. У селян не выдерживают нервы, ночью у местной жительницы случился гипертонический криз.

Поселку помогает Северодонецк – выстраивают дамбы и прорезают каналы через поля и дороги, чтобы направить воду в незаселенные низины. Водителю единственного трактора разговаривать некогда – надо успевать бороться с водой.

А потоки заливают другие улицы. «Вчера, после того как поработала техника, через 2 часа прошла вода в другом месте», – отмечают местные.

Поселок «тонет» из-за повышения уровня грунтовых вод. Начали наполняться озера, которые в свое время исчезли.

«Леса повырезали. Раньше же хоть лес "впитывал" воду, а теперь некуда воде деваться. Как оно сложится в дальнейшем – мы не знаем. Пока мы не сделаем сток, так оно и будет. Для того чтобы его сделать нам, нужно разработать проект, а на проект нужны деньги время», – сетует поселковый голова Боровского Лидия Афанасьева.

Кроме последствий вырубки леса, завод по соседству сократил объемы отбора воды. К тому же вокруг поселка ведется разведка газовой залежи. Но окончательные причины заполнения озер эксперты пока не озвучивают.

Источник: ТК «Донбасс»