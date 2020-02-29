RU
Все новости

«Серая зона»: В ОБСЕ рассказали об очередях между КПВВ и КПП «ДНР»

29.02.20 10:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели длинные очереди гражданских лиц, ожидавших между блокпостом и КПВВ на пересечении линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что утром 27 февраля на участке между КПВВ вблизи Майорска и блокпостом незаконных вооруженных формирований около Горловки наблюдатели видели примерно 400 пешеходов и 120 транспортных средств в очереди в направлении подконтрольных правительству районов.

По словам 6 людей (женщины и мужчины в возрасте 60–69 лет), они ожидали между блокпостом и КПВВ 3 часа.

Вскоре после этого на блокпосте незаконных вооруженных формирований неподалеку Горловки команда Миссии зафиксировала примерно 20 пешеходов и 40 транспортных средств, которые ожидали в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк