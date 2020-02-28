День рождения – раз в четыре года: В Мариуполе в каждое 29 февраля – пополнение (Видео)

2020 год – високосный, когда в феврале – 29 дней. Людей, которые появились на свет в такую редкую дату, на Земле меньше 1%.

Наталья Никоненко из Мариуполя родилась 29 февраля, и завтра будет отмечать два юбилея – 40-летие и 10-й год празднования дня рождения именно 29 февраля. Друзья Натальи шутят, мол, дарить подарок можно раз в четыре года. И все же в обычный год поздравляют 1 марта.

Наталья уверяет, что ее дата рождения – счастливая, и каждый високосный год у нее множество положительных событий. «Считаю особенной, потому что не каждая мама умудряется родить ребенка именно в такой день. Я родилась. Папа очень просил переписать рождение на 1 марта. Но не было возможности это сделать, и решили оставить так как есть. Потому что дата моего рождения все-таки 29 февраля», – рассказывает женщина.

А вот мариупольчанка Галина Корсункова волновалась, чтобы не родить 29 февраля. Потому врачи поставили срок на конец месяца. Но малыш появился раньше. «Сейчас ребенок не понимает, а когда подрастет ему все равно будет обидно, что 29-е число – раз в четыре года, и что он не сможет отпраздновать день рождения каждый год именно в свой день. Все равно это были бы обиды, сама была ребенком – понимаю. У меня есть знакомая, она тоже родилась 29 февраля, мы с детства общаемся и я видела ее переживания», – делится роженица.

Медики рассказывают, что за последние два високосных года именно в эту дату в Мариуполе родилось 4 ребенка. «В 2012-м – два мальчика, в 2014-м – мальчик и девочка. Записывают с 12 ночи до 12 ночи, если ребенок рождается даже впервые две-три-пять минут первого часа, то это уже 29-е число. Запись даты не переносят: 29-го – значит 29-го», – отметила врач-неонатолог Галина Курченко

А вот для бракосочетаний этот день непопулярен. В ЗАГСе Мариуполя отмечают, что есть пары, которые выбирают и 13-е число, однако большинство предпочитает даты с одинаковыми цифрами. «Это 02.02.2020, 20.02.20, 22.02.20. То есть экзотики в феврале было предостаточно. Правда, на завтра, 29 февраля, у нас есть пары. Но они свое желание расписаться в этот день мотивировали тем, что это именно суббота и это последняя суббота перед великим постом», – пояснила директор Дворца бракосочетания Ирина Яременко.

По некоторым приметам, 29 февраля – день неудач. В этот день не стоит давать деньги в долг или что-то планировать. Но верить или не верить в суеверия – каждый решает сам.

Источник: ТК «Сигма»