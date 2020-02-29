Родители всё видят: В школе Краматорска внедрили электронные дневники (Видео)

В одной из школ Краматорска вместо бумажных внедряют электронные дневники. «Онлайн дневник» – это школьная образовательная интернет-платформа для учеников, учителей и родителей.

Учитель выставляет оценки в режиме онлайн. «Есть возможность записать замечания, их тоже увидят родители. Если ученик отсутствовал – ставим "н", и это отражается в общем потом отчете по всей школе», – рассказывает учительница математики Ирина Фетисова.

Педагоги отмечают, что электронный журнал значительно экономит их время. «Смартфон же всегда под рукой, ты всегда можешь выставить оценки. А ранее, когда журнал был только на уроке, я не всегда могу успеть выставить все оценки», – говорит Фетисова.

Школьники тоже активно пользуются дневниками в гаджетах. «Можно уже отсюда узнавать домашнее задание и не записывать его. Можно отслеживать свою успеваемость – сюда приходят все оценки, которые ты получил за определенный период», – делится семиклассник Николай.

В системе «Онлайн дневник» каждый ученик имеет персональный кабинет. Доступ к нему могут получить и родители. Яна – мама второклассника. Женщина говорит, что такой сервис усиливает контроль за ребенком и дисциплинирует его. «Установили в планшете, пользуемся. Вот у нас был случай: он говорит – мам, мне ничего не задали. Я открыла, говорю: как ничего, вот задание – делай. То есть мама видит, что задали, контролирует. И несмотря на карантин на следующий день за это домашнее задание оценки все выставили», – поясняет Яна.

Оценки в электронном журнале может отслеживать классный руководитель. А директор – контролировать успеваемость всей школы. «Внедрение цифровых технологий позволит учителю автоматизировать часть работы, высвободить время на общение, самосовершенствование, индивидуальную работу с учащимися. Обеспечить обратную связь. Ну, и повысить качество образовательного процесса в школе», – комментирует директор школы Жанна Серикова.

Сейчас Всеукраинский инновационный проект «Электронный дневник» учителя только тестируют. Эксперимент продлится до января 2021 года. Если замечаний и нареканий не будет – школы смогут отказаться от бумажных журналов.

Источник: ТК «Донбасс»