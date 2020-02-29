Не выезжают на дом: В Мариуполе пояснили, что грозит педиатру в случае отказа от вызова (Видео)

С начала медреформы правила выезда на дом врачей изменились. Даже если у ребенка температура 39 градуса, медика можно не дождаться. Педиатры сами решают, ехать им на вызов или нет. Но есть случаи, когда отказать родителям не имеют права.

Так, жительнице Мариуполя Анне Слюсарев пришлось самой везти ребенка с температурой 39 к врачу. Потому что в регистратуре поликлиники ей сообщили: домой педиатр не приедет. «Меня возмутило, что больного ребенка с температурой под 40 градусов надо было везти на такси. Потом пришлось ждать в очереди с больным ребенком. Никто меня даже не пропустил без очереди», – рассказывает Анна.

С тех пор она пользуется услугами только частного врача.

Журналисты решили провести эксперимент. Позвонили в регистратуру амбулатории, отметили – декларации с врачом нет, а у малыша – температура около 40 и сыпь. «Вы можете сами прийти? Ну, или "неотложку" тогда вызывайте. Они при нашей поликлинике работают, детский врач педиатр выезжает. Но у этого врача прием до 12 часов, поэтому после полудня приезжает», – сообщила по телефону дежурный регистратор.

Татьяна – бабушка двойняшек. Привезла малышей на прививку. Отмечает, что, к счастью, дети здоровы, но если надо будет вызвать врача на дом – придется добиваться, чтобы специалист приехал. «С этим реформами – все по телефону. Но если болеет ребенок, конечно же нужно вызывать врача. И взрослому нужно вызывать, если у него, скажем, температура высокая – куда человек пойдет, если у него 39 градусов?», – считает мариупольчанка.

В регистратуре поликлиники в день принимают по 20 звонков с просьбой осмотреть ребенка на дому. «Если нет декларации, и если температура, то мы принимаем вызов, передаем информацию доктору. А уже доктор решает на свое усмотрение – идти по адресу или нет. Но если температура больше 38, то доктор посещает больного», – поясняет медицинская регистратор Елена Середа.

Дело в том, что с проведением медреформы педиатрам предоставили право самим решать – ехать на вызов или нет. Но есть случаи, когда отказать родителям они не могут. «Существуют оговоренные приказом Минздрава показания для обслуживания вызовов. Это повышение температуры выше 38 градусов, это возраст ребенка до года. После года – в зависимости от тяжести состояния, что ребенок не просто обегает по квартире, а оно действительно тяжелое», – говорит заместитель главного врача по охране материнства и детства Мариуполя Галина Биленька.

Если же в ребенок «горит», а медик говорит: дайте жаропонижающее и идите в поликлинику, – можете пожаловаться главному врачу медучреждения или в профильный департамент. «Создается комиссия, приглашается врач – участник так сказать этого конфликта. Запрашивается медицинская документация, полностью проводится разбор. Если решением комиссии признается, что врач был неправ, к нему будет применятся понижающий коэффициент заработной платы», – отмечает начальница отдела по организации оказания первичной медицинской помощи Департамента здравоохранения Мариуполя Наталья Телок.

А вот требовать деньги за то, что нашли время и приехали на вызов, – врачи коммунальных учреждений не имеют права.

Источник: ТК «Донбасс»