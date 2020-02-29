Только за три года: Юристы пояснили нюансы получения пенсии человека, умершего на неподконтрольном Донбассе (Видео)

Если после смерти пенсионера осталась недополученная пенсия, ее могут получить родственники умершего. Однако некоторым переселенцам приходится отстаивать такое право в суде.

Пенсионеры, которые живут на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, годами не получают свои выплаты. Есть и такие, кто ушел из жизни, но так и не получил законную пенсию.

«У меня двоюродная сестра не получила, умерла. И так многие. Многие не ездят, так как нет возможности пересекать линию разграничения», – рассказывает жительница Донецка Ольга.

Недополученная пенсия переходит по наследству родственникам. Надо только вовремя обратиться в Пенсионный фонд.

«За выплатой недополученной пенсии могут обращаться близкие родственники, которые проживали вместе с умершим лицом, или те, у кого есть нотариальное свидетельство о праве на наследство», – поясняет начальница отдела обслуживания граждан Покровского объединенного управления Пенсионного фонда Наталья Писаренко.

Родственникам умершего с неподконтрольной территории в течение полугода следует предоставить в Пенсионный фонд ряд документов, однако только украинского образца. «Паспорт, код заявителей, справка переселенца заявителя. Свидетельство права о наследстве. Свидетельство о смерти получают в судебном порядке», – перечислил Покровской коллегии адвокатов Руслан Рамазанов.

Но если наследники поздно опомнились, то за долги придется побороться. «Если умер родственник, а наследник не обратился в течение полугода к нотариусу и в Пенсионный фонд, он пропускает срок вступления в наследство. И для этого надо обращаться в суд: либо продлить срок вступления в наследство, либо установить факт совместного проживания на момент смерти», – говорит юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Артем Безруких.

При обращении нескольких членов семьи – сумма пенсии умершего делится между родственниками.

Кроме того, государство должно оплатить единовременное пособие на погребение. «Пособие по погребению составляет две пенсии умершего пенсионера», – уточняет Руслан Рамазанов.

Однако, есть и денежное ограничения. Если пенсионер с неподконтрольной территории до смерти ни разу не пересекал линию соприкосновения, родственники получают пенсию только за последние три года жизни покойного.

Источник: ТК «Донбасс»