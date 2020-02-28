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Внеочередное заседание Рады: У Зеленского сообщили повестку дня

28.02.20 21:35

Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский требует провести внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

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