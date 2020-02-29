За 10 минут в палате роддома: Через «Е-малятко» можно получить необходимые на малыша документы (Видео)

В Мариуполе в тестовом режиме запустили услугу «Е-малятко». Благодаря системе сразу в роддоме можно зарегистрировать ребенка, определить гражданство и подать запрос на получение денежной помощи. Сейчас доступны 8 онлайн-услуг.

Это позволяет избежать очередей и ненужной бюрократии.

У Галины и Романа Корсунских два дня назад родился сын. Через портал свидетельство о рождении они получили всего за день. Женщина говорит, что если бы не онлайн-услуга – на оформление документов ушел бы месяц. «Надо было бы посетить много всяких социальных служб: в ЗАГСе получить свидетельство о рождении, в Центре админуслуг – прописать ребенка, в налоговой – получить идентификационный код», – поясняет Галина Корсунская.

Воспользоваться сервисом им предложили в роддоме. Через зарегистрированного специалиста подали заявку. Для этого подготовили пакет документов. «Лучше заранее, конечно, сделать электронную подпись. Это ускорит время, потому что банк, очереди… А так, в принципе, не загвоздок на пути», – говорит Роман Корсунский.

Процедура занимает около 10 минут. Собрать документы желательно заранее. «Нужен или ID- паспорт, или загранпаспорт нового образца. Желательно, чтобы родители были прописаны и чтобы у них был онлайн-банкинг», – поясняет Наталья Семикопенко, начальница Центрального отдела Государственной регистрации актов гражданского состояния в Мариуполе.

«Поданное заявление автоматически распространяется на демографический реестр, где ребенок получает уникальную запись о рождении. Он получает свидетельство о рождении, налоговый номер. Назначение всех социальных выплат точно так же происходит автоматически», – отмечает заместитель Мариупольского городского головы Михаил Ивченко.

Пока услуга работает в тестовом режиме и не все сервисы доступны.

Источник: ТК «Сигма»