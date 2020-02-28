Сигнал цифрового ТВ на Донбассе: Зеленский внес предложения, как усилить

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством ведущих украинских медиагрупп, чтобы обсудить проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года по решению от 2017 года. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагруппы, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов. «Мы получили просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента о том, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий», – сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение. «Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, – вы сами отключились», – заявил глава государства.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещания.

Также «Зеонбуд» до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами.

Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Ранее сообщалось, что Медиа Группа Украина заявила, что кодирование спутникового телевизионного не нарушает права украинского зрителя на получение бесплатного контента. При этом спутниковое вещание – это право, а не обязанность коммерческих вещателей.