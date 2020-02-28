В РФ об этом «забывают»: Пристайко напомнил важный пункт «Минска»

В Минских договоренностях есть важный пункт относительно контроля участка украинско-российской границы на Донбассе, но в России предпочитают «забывать» о нем. Об этом сегодня, 28 февраля, в интервью телеканалу «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Минские договоренности – это также договоренности 2014 года. В них, по моему мнению, есть очень важный пункт – вдоль украинско-российской границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. Вот до сегодняшнего времени Российская Федерация даже не хочет обсуждать возможность создания этого коридора безопасности», – сказал он.

«На самом деле это была бы половина дела в вопросе закрытия границы, о чем неоднократно говорил президент Зеленский. Но в РФ об этом "забывают"», – продолжил Пристайко.

По его словам, когда россияне заявляют о том, что Минские договоренности должны быть выполнены «до буквы», они тут же напоминают отдельно о «формуле Штайнмайера».

«Хочу напомнить, что "формулы Штайнмайера" нет в Минских договоренностях, и это – добрая воля украинской стороны, что, несмотря на то, что ее нет в "Минске", мы ее добавляем. Там нет разведения войск – мы добавляем. Поэтому говорить, что украинская сторона "до буквы" не выполняет "Минск": "Послушайте, вы тоже не выполняете". Мы развиваем эти договоренности уже как на марше», – подчеркнул глава МИД Украины.

«Выборы на Донбассе, и это тоже в "формуле Штайнмайера" написано, могут состояться только тогда, когда специальный орган ОБСЕ установит, что они прошли в соответствии со многими требованиями и критериями. Чтобы провести эти выборы, должна быть закрыта граница, а этот вопрос Российская Федерация вообще отказывается обсуждать сейчас», – добавил украинский дипломат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»