В Донецкой области средняя зарплата в 2019 году выросла до 11 716 грн

В 2019 году среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью занятых 10 и больше человек) составила в области* 11 716 грн. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По сравнению с 2018 годом показатель вырос на 21%, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 9,1%.

В декабре 2019 года средняя зарплата составила 13 177 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально больше на 12,0%, по сравнению с декабрем 2018 года – на 16,6%. Реальная зарплата в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года выросла на 11,8%, по сравнению с декабрем 2018 года – на 9,8%.

При этом задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 января 2020 года составила в области* 565,5 млн.грн.

«В течение 2019 года долги увеличились на 98,2 млн. грн, или на 21%. Невыплаченная зарплата эквивалентна 11,9% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь. Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 января 2020 года составили 493,7 млн. грн, или 87,3% всей задолженности. По сравнению с задолженностью на начало 2019 года, это больше на 84,3 млн.г рн, или на 20,6%», – сказано в сообщении..

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.