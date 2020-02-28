Миротворцы на Донбассе: Пристайко рассказал, как Россия отказалась о «Минска»

Введение миротворческой миссии ООН не предусмотрено Минскими договоренностями, поэтому резолюцию РФ, внесенную в ООН, можно трактовать как нарушение «Минска». Об этом сегодня, 28 февраля, в интервью телеканалу «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Миротворцев тоже [как "формулы Штайнмайера" и пункта о разведении сил и средств на Донбассе] нет в "Минске". Минские договоренности не предусматривают миротворческую миссию. Это уже отказ от Минских договоренностей. То есть, с одной стороны РФ говорит: "Нет, никогда не откажемся, они высечены в камне", а сами предложили. Мы не внесли резолюцию в ООН, они внесли», – напомнил Пристайко.

«Давайте разберемся: если вы считаете, что в Минских договоренностях нельзя ничего менять, они святые, тогда ваше предложение о миротворцах в любом формате, когда вы внесли предложение, вы сразу предлагаете нарушить Минские договоренности, и вы внесли на рассмотрение в ООН предложения. Нас они не устраивают, но мы готовы с ними работать», – заявил украинский дипломат.

По его словам, во время встреч с генеральным секретарем ООН и президентом Генеральной Ассамблеи ООН в США он обсудил план действий в случае невыполнения Минских соглашений.

«На каждой встрече говорил, что, вероятно, мы подойдем к тому, что мы упремся в невыполнение "Минска" так, как он прописан, и, вероятно, нам придется к вам обращаться по основанию [миротворческой] миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета безопасности ООН, не предусматривает вето кого угодно. Пришлите, пускай эти люди поедут и вам объяснят: возможно это или невозможно», – рассказал глава МИД Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»