Поесть блинов и выпить вино: Жители Донецка показали вечерний город накануне Масленицы (Фото, видео)

Жители неподконтрольного украинской власти Донецка показали, как выглядит центр города в вечернее время накануне встречи Масленицы, передают «Донецкие новости».

Дончанка Юлия, которая сейчас проживает в Москве, во время визита в родной город прогулялась с подругой по вечернему бульвару Пушкина. «У меня вообще мечта – погулять по ночному Донецку. Но, к сожалению, – комендантский час», – комментирует девушка.

На бульваре она демонстрирует работающие кафе и рестораны, которые украшены ко встрече Масленицы. Перед каждым заведением установлены чучела, которые в день празднования 1 марта спалят. Подруги зашли в «Sun city» съесть блины и выпить вино.

На бульваре также установлена «будочка» уличной библиотеки, но книг в ней не оказалось. «А когда мы раньше шли, здесь была книга, и ее можно было взять. Типа – прочитал и вернул», – рассказывает дончанка.

Подруги прошлись по улице Артема, демонстрируя вечернюю подсветку гостиницы «Донбасс палас» и далее – площадь Ленина.

Иные дончане запечатлели вечерний город в фотографиях: