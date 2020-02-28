Это глобальные затраты: Пристайко о миротворцах и работе ОБСЕ на Донбассе

Даже если Россия не будет препятствовать введению миротворческой миссии ООН на Донбасс, это потребует масштабных затрат, и не только материальных ресурсов. Об этом сегодня, 28 февраля, в интервью телеканалу «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«400 км только линии разграничения, сотни километров в глубину. Можно умножить длину и ширину территории и понять, сколько это – 25-35 тысяч миротворцев. Миссия СММ, которая там сейчас, это крупнейшая миссия в истории ОБСЕ. Она "съедает" более 40% бюджета организации. Это глобальные затраты», – отметил он.

«Готовы ли в ООН нести такие затраты – эти переговоры мы ведем с отдельными нациями. Мы говорим: "Коллеги, вы готовы к тому, чтобы помочь, если нам придется организовывать такую миссию? Кроме вашего решения, есть ли у нас ресурс – финансовый, человеческий, чтобы условно говоря, непальские солдаты в голубых касках стали на территории Донбасса?"», – рассказал Пристайко.

Глава МИД Украины также заявил, что введение миротворцев на Донбасс не предусмотрено Минскими договоренностями, поэтому резолюцию РФ, внесенную в ООН, можно трактовать как нарушение «Минска».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»