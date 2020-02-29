Сводка из зоны ООС за 28 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- два раза рядом с Водяным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского – из минометов калибра 82 мм;
- рядом с Новотроицким – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела:
- неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, а также велся снайперский огонь;
- дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм и 82-мм минометов.
С началом этих суток НВФ трижды вели огонь в сторону позиций ВСУ:
- рядом с Невельским – из 120-мм миномета;
- неподалеку Травневого – из миномета калибра 82 мм, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь нет.
В «ДНР» заявили о 13 обстрелах своих позиций. Под огонь попали Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты «Трудовская»), Старомихайловка, Еленовка, Дзержинское (после переименования Азов), Ленинское (после переименования Ужовка), Саханка. Применялись минометы 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, велся снайперский огонь.
В результате обстрела дорожного коридора «Новотроицкое-Еленовка» огнестрельное ранение левой голени получил мужчина 1960 г.р.
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