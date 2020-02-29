Сводка из зоны ООС за 28 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

два раза рядом с Водяным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Лебединского – из минометов калибра 82 мм;

рядом с Новотроицким – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела:

неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, а также велся снайперский огонь;

дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм и 82-мм минометов.

С началом этих суток НВФ трижды вели огонь в сторону позиций ВСУ:

рядом с Невельским – из 120-мм миномета;

неподалеку Травневого – из миномета калибра 82 мм, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 13 обстрелах своих позиций. Под огонь попали Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты «Трудовская»), Старомихайловка, Еленовка, Дзержинское (после переименования Азов), Ленинское (после переименования Ужовка), Саханка. Применялись минометы 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, велся снайперский огонь.

В результате обстрела дорожного коридора «Новотроицкое-Еленовка» огнестрельное ранение левой голени получил мужчина 1960 г.р.

В результате обстрела в Еленовке зафиксировано повреждение кровли дома по адресу Переездная, д. 114.

В «ЛНР» сообщили об одном нарушении «режима тишины», Обстрелу подвергся район населенного пункта Голубовское. Огонь велся из 82-мм миномета.