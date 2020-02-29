Пострадал горняк: В «ДНР» новая авария на шахте

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области на шахте травмирован горняк.

Как сообщает «МЧС ДНР», реанимационно-противошоковая группа оказала помощь работнику шахты в Шахтерском районе, в 3-х км от с. Орлово-Ивановка. Он травмировался в горной выработке, помощь ему оказывали на поверхности.

Пострадавший доставлен в городскую больницу Шахтерска.

Как сообщалось ранее, 28 февраля в шахте рядом с временно неподконтрольным украинскому правительству Шахтерском (Донецкая обл.) произошел взрыв метана, в результате чего под завалами оказались двое шахтеров. Они погибли.