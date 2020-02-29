Окно возможностей сужается: В ОБСЕ оценили варианты сдерживания эпидемии коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что сдерживание коронавируса все еще возможно, но окно возможности сужается, передает пресс-служба ООН.

Свое мнение он обосновал тем, что Всемирная организация здравоохранения повышает оценку риска COVID19 до «очень высокого» на глобальном уровне.

«На данный момент это не пандемия, но есть явный риск ее возникновения. Окно возможностей по предотвращению этого сужается, нам надо принять срочные меры», – сказал он.

В числе таких мер генсек назвал доставку в медицинского оборудования и лекарств в развивающиеся страны. В то же время он призвал избегать стигматизации определенных групп людей в связи с распространением вируса и действовать, соблюдая права человека.

Как сообщалось ранее, в ВОЗ признали риск распространения коронавируса очень высоким и отметили, что следующий шаг – объявление глобальной пандемии.